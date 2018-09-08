بعد البلدية.. شاهد الكلاب الضالة تتجول بمستشفى شقراء تهدد المرضى!

تتخذ قطعانها من الشوارع مقراً.. نداءات تتكرر ومسـؤولون لا يقدمون حلاً

منذ سنوات والكلاب الضالة تتجوّل في ميادين محافظة شقراء وشوارعها وحدائقها، وتهدد حياة قاطني الأحياء وأطفالهم، رغم تكرّر المناشدة بوضع حل لها وإزالة خطرها.

وهذه الأيام، زادت مخاوف المواطنين منها، وتجددت مطالبهم بالقضاء عليها، بعدما دخلت مستشفى شقراء العام وأخذت تتجول في حديقة المستشفى، وأصبحت تهدد حياة المرضى ومرافقيهم عند استجمامهم في حديقة المستشفى، بل وأصحبت مصدر إزعاج لهم بنباحها في أوقات متاخرة من الليل داخل أسوار المستشفى.

وانتشرت الكلاب الضالة خلال السنوات الماضية، وتكاثرت داخل الأحياء بمحافظة شقراء، حتى باتت تتجوّل في الحدائق والشوارع والميادين بشكل يومي، بل وصل بها الحال إلى أن اتخذت من حدائق العائلات مقراً لها، مما حدا بالمواطنين للنشر عنها عبر وسائل التواصل وفي المنتديات؛ للمطالبة بالقضاء عليها والتخلص من خطرها، إلا أن وضعها لم يتغير، بل ازداد سوءاً هذه الأيام؛ ذلك من خلال تكاثرها وتشكيلها قطعاناً كبيرة تدخل الأحياء الآهلة بالسكان، وتتجول في الميادين والشوارع، مشكّلة خطراً محدقاً بالأرواح والممتلكات.

ففي كل مساء وبعد حلول الظلام تتخذ قطعان الكلاب -في مجموعات كبيرة- الميدان "المقابل للشرطة" وميدان "الشلال المقابل للسوق المركزي" وميادين أخرى، مقراً لها، لتنطلق من تلك الميادين وتتجول في الشوارع وجوار الأسواق والمنازل وفي الحدائق، وتنبح على المارة وقاطني الأحياء، مشكّلة خطراً على حياة الجميع.

وكانت "سبق" قد نشرت العام الماضي عدة تقارير عن خطر الكلاب الضالة المنتشرة في المحافظة، وصوراً ومقاطع فيديو لتجولها داخل الأحياء والحدائق العامة؛ بل ودخولها فناء البلدية وتجولها داخل بعض الدوائر الحكومية.