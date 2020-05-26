لبنان: 21 إصابة جديدة بكورونا

حالات الشفاء ترتفع إلى 689

سجّل لبنان 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 15 منها من المقيمين المخالطين لوافدين، وخمسة من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1140 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأن عدد الوفيات استقر على 26 حالة وفاة، فيما سجّلت حالة شفاء واحدة، مما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 689 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 04:32 PM

حالات الشفاء ترتفع إلى 689

لبنان: 21 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّل لبنان 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 15 منها من المقيمين المخالطين لوافدين، وخمسة من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1140 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأن عدد الوفيات استقر على 26 حالة وفاة، فيما سجّلت حالة شفاء واحدة، مما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 689 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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