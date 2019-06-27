"بن سعيد" لـ"أئمة الشمالية": المنابر أمانة ورسالة

كشف عن تدشين مشاريع نوعية غير مسبوقة

التقى نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، مساء أمس، الأئمة والخطباء والدعاة بفرع الوزارة بمنطقة "الحدود الشمالية"، في إطار زيارته الحالية للمنطقة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، والمدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي.

وقال "بن سعيد": هذه البلاد المباركة امتن الله عليها بنعمة التوحيد التي تحتاج إلى شكر لله.

واستعرض نائب الوزير جملة من التوجيهات للأئمة والخطباء والدعاة للعناية بجانب الدعوة والإرشاد وتبصير الناس وإرشادهم بما يقربهم من ربهم تبارك وتعالى، والقيام بواجب الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال ويساهم في حماية المجتمع من الأفكار الدخيلة عليه كفكر الجماعات الإرهابية المنحرفة التي يريد أتباعها نشر الفوضى والشر في البلدان الإسلامية.

وأضاف: الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء والرسل، وهي عز لكل من عمل بها وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه ووسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، والسلف الصالح ومن سار على نهجهم.

وأردف: نجدد التأكيد على أنه يجب على العاملين في حقل الدعوة الاهتمام بالعلم الشرعي والسير على نهج السلف الصالح في الدعوة والعناية بالسنة، منوهاً في هذا الصدد بما قدمه الأئمة والخطباء والدعاة من جهود في نشر الوسطية والعمل وفق توجيهات ولاة الأمر في تكثير الخير وحماية المجتمع والعمل على جمع الكلمة وتوحيد الصف وبناء اللحمة الوطنية التي نتفيأ ظلالها الوارف في ربوع مملكتنا الحبيبة.

وتطرق إلى عناية هذه البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة في الدعوة والإرشاد والعناية بالمساجد ومنسوبيها، لافتاً إلى أن الوزارة في جانب الدعوة إلى الله عز وجل سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج ستشهد مشاريع ضخمة سيدشنها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بُذل فيها جهود كبيرة من كافة الزملاء بديوان الوزارة، وفيما يتعلق بالدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين هناك لدى الوزارة خطة بدأنا بالعمل فيها لتعيين خطباء وأئمة ومؤذنين والعمل على أن لا يبقى مسجد من مساجد المملكة خالياً من إمام أو مؤذن، إلى جانب تعيين الآف المراقبين بمختلف مناطق المملكة لمتابعة المساجد ومنسوبيها بما يحقق رسالتها في المجتمع.

وقال نائب وزير الشؤون الإسلامية: الوزارة أطلقت عبر موقعها آلاف الوظائف الخاصة بالدعاة والأئمة والمؤذنين والمراقبين الذين ستنتهي إجراءات تعيينهم في الأيام القليلة القادمة، وأيضاً ما يتعلق بصيانة المساجد ومنسوبيها اكتملت الخطط التنفيذية لعدد من المشاريع، ونرجو أن تكون على أحسن وجه.

من جهته، قال مدير فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد العنزي، في كلمة نيابة عن الأئمة والخطباء والدعاة: نرحب بنائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وبصحبه الكرام وبالشيخ عبدالعزيز العقيل وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد.

وفي ختام اللقاء، حضر الجميع حفل العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.