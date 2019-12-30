واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران في 2020

"هوك" اعتبر أن تهديدات طهران تتراجع

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الاثنين)، أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على إيران في العام المقبل.

واعتبر المبعوث الأمريكي إلى الشأن الإيراني برايان هوك، في تصريح صحفي أورده "روسيا اليوم" أن "التهديد الإيراني يتراجع وسيستمر في التراجع، وخصوصاً بقدر ما تشدد واشنطن عقوباتها في عام 2020، مما سيزيد من تعقيدات الوضع الاقتصاد الإيراني".

وأعادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران، عقب خروجها من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018.

وزارة الخارجية الأمريكية إيران فرض عقوبات على إيران

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30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 10:24 PM

"هوك" اعتبر أن تهديدات طهران تتراجع

واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران في 2020

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الاثنين)، أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على إيران في العام المقبل.

واعتبر المبعوث الأمريكي إلى الشأن الإيراني برايان هوك، في تصريح صحفي أورده "روسيا اليوم" أن "التهديد الإيراني يتراجع وسيستمر في التراجع، وخصوصاً بقدر ما تشدد واشنطن عقوباتها في عام 2020، مما سيزيد من تعقيدات الوضع الاقتصاد الإيراني".

وأعادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران، عقب خروجها من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018.

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وزارة الخارجية الأمريكية إيران فرض عقوبات على إيران

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