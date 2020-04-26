أجواء المدينة المنوّرة.. حالة رياح وأتربة مثارة تتواصل لـ 10 مساءً

تنبيه "الأرصاد": يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل محافظات عدة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية - العيص - المهد - بدر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.