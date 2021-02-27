ولي العهد يشهد سباق "فورمولا الدرعية"

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق " فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".



وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.



وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.



وشهد السباق مع سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو والمعالي والمهتمون برياضة سباقات الفورمولا، وعدد من الضيوف.



وأقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقًا عالميًّا على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.83 كم، ومضاءة بتقنية الـ"LED"، ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية المتماشية مع برامج "رؤية السعودية 2030".



ويشهد القطاع الرياضي في السعودية قفزات نوعية وكبيرة على مستوى العالم بفضل الله -عز وجل-، ثم الدعم غير المسبوق الذي يوليه سمو ولي العهد -أيده الله-، وحرصه ومتابعته المستمرة التي أسهمت في نجاح القطاع -بتوفيق الله- في استضافة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية عالمية.