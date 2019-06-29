من مسودة بيان قمة العشرين.. العمل على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

قالت: السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي واستقرار الأسعار

أكدت مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة دول العشرين المجتمعين في أوساكا اليابانية، على العمل سوية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وجاء في المسودة الختامية: سنعمل معًا لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.



وبينت المسودة أن السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك.