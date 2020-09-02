أمريكا تخفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا على خلفية سد النهضة

معظمها مخصص للأمن الإقليمي

نقل "رويترز" عن مصدر في الكونجرس، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة قررت خفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا، وسط خلاف مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.

وأوضح المصدر أن من بين الـ 100 مليون دولار سيتأثر تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضي أجله بنهاية العام المالي.

وأضاف أن معظم التمويل الذي شارف على الانتهاء مخصص للأمن الإقليمي وأمن الحدود والمنافسة السياسية وتحقيق التوافق والتغذية.

وبيّن المصدر أن التمويل المخصص لمكافحة الإيدز وبرنامج الغذاء مقابل السلام والمساعدة الدولية في الكوارث والمساعدات الخاصة بالهجرة واللاجئين لن يتأثر.