تسريب مياه من خط رئيسي يعطل المرور في الكيلو 13 بجدة

أثارت الواقعة المتكررة استياء وتذمر السكان والمارين بالموقع

تسببت المياه في تعطيل الحركة المرورية بالكيلو الـ13 بطريق مكة القديم، ما أثار استياء وتذمر السكان والمارة عبر هذه المنطقة.

وأوضح الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أن المياه تسربت من خط رئيسي للمياه يتبع الشركة الوطنية للمياه، وسبق أن تمت معالجته من قبلهم، مشيراً أنه تم التواصل معهم لمعالجة هذا التسريب.