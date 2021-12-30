اشتعال منافسات قعدان الصفر والشعل على جائزة "الشداد" بالصياهد

ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة

حقق المتسابق حمد عوضه المري المراكز الأول والثاني والثالث والرابع، في منافسة فئة القعدان الصفر، كما حقق أيضاً الأول والثالث والرابع والخامس في لون الشعل للفئة ذاتها، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية.



وحصل الكويتي مبارك دبوس الدبوس على المركز الخامس في مسابقة فئة القعدان الصفر، والثاني في لون الشعل.



واشتعلت المنافسة بين حمد بن عوضه المري ودبوس مبارك الدبوس، المتنافسين على جائزة "الشداد"، حيث أصبح الفارق بينهما 222 نقطة، إذ حقق الأول 692 نقطة، فيما حصد الثاني 470.



يذكر أنه انطلقت اليوم أولى مراحل مسابقة لجنة الطبع، حيث شارك 11 متسابقًا، وتأهل منهم خمسة متسابقين للمرحلة الثانية والأخيرة التي ستقام يوم غد الجمعة وهم: عبيد حجاج سعد العتيبي، وفهد راضي الشيباني، وحجاج سعد مفلح العتيبي، وسعود الفديع شباب العتيبي، وراضي سعيد سعد الشيباني.