مكة.. حملة لمنع الاحتطاب ومصادرة 6 أطنان من الحطب والفحم بالعكيشية

"الحربي": سلوك عدواني يهدد الإصحاح البيئي وبيعه والاتجار به يستوجب العقوبة

نفّذت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملة مشتركة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية؛ لمصادرة الحطب المحلي في المباسط العشوائية بحي العكيشية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه توجد تعليمات صادرة بمنع الاحتطاب؛ بهدف المحافظة على البيئة والعمل على زيادة الغطاء النباتي؛ مشيرًا إلى تمكن الفِرَق الرقابية بقسم مراقبة الأسواق من إيقاف المباسط المخالفة، ومصادرة ما يقارب 6 أطنان من الحطب والفحم.

وأكد "الحربي" أن الاحتطاب الجائر سلوك عدواني خطير يهدد الإصحاح البيئي، وبيعه والاتجار به تصرف يستوجب العقوبة، بالرغم من وجود منتجات بديلة مستوردة ومنافسة للحطب والفحم المحلي؛ من حيث الجودة والمواصفات؛ مبينًا أن فِرَق الرقابة الميدانية بالبلدية تقوم بتعقب المخالفين الذين يبيعون الحطب المحلي في الطرقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفرض العقوبات على المخالفين.