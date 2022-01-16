بريطانيا: لا فحص كوفيد للمسافرين المُلَقَّحين

إعلان بشأن التغيير في التوجه سيَصدُر في 26 يناير

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا، سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.

وأضافت الصحيفة أن وزير النقل جرانت شابس، يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عن الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير.

وقال التقرير: إن إعلانًا بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير.