"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (549060) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538049) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8807) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة

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10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 03:56 PM

"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (549060) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538049) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8807) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة

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