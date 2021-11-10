"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (549060) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538049) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8807) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة