الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه

ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.
وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.
تأهل متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة محققًا 8 نقاط من أربع مواجهات
ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.
وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.