الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه

تأهل متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة محققًا 8 نقاط من أربع مواجهات

ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

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05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 09:55 AM

تأهل متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة محققًا 8 نقاط من أربع مواجهات

الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

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