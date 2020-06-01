وزير الإدارة المحلية اليمني يثمن تنظيم المملكة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن

طالب الدول المانحة بالعمل على حشد التمويل اللازم لمشاريع الاستجابة الإنسانية

ثمّن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، تنظيم المملكة العربية السعودية يوم غد الثلاثاء بمشاركة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن.



وقال "فتح": تنظيم المؤتمر يأتي في إطار الجهود الكريمة والدائمة من قبل المملكة العربية السعودية وإسهاماتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني ووقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية، وسيسهم مؤتمر المانحين بشكل كبير في دعم الجهود الدولية لتمويل المشاريع الإغاثية والإنسانية في اليمن.



ونوه بجهود المملكة ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في المجالات كافة، مبرزًا ما تقدمه المملكة من برامج ومشاريع في المحافظات اليمنية كافة سواء عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .



وطالب "فتح"، الدول المانحة بالإسهام الفاعل في تمويل البرامج الإغاثية والإنسانية، وحشد التمويل اللازم لمشاريع الاستجابة الإنسانية، مشدداً على أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستفادة من المبالغ المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي وتعزيز الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة الوطنية والحفاظ على دورة نقدية سليمة يقودها البنك المركزي اليمني .



ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة جميع أعمال الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحررة.



وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني أهمية تخصيص جزء من مبالغ التمويل لمشاريع وبرامج دعم سبل العيش، والمشاريع التنموية، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار، مجدداً ترحيب الحكومة اليمنية بجميع الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني، والتزامها الكامل بتوفير كل أوجه الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية.