زراعة وغسيل ومراجعة.. إحصاءات حالات الكلى في عام بـ "نور مكة"

"مليباري": خدمات يقدمها المركز وفق أحدث معايير الجودة والسلامة

كشف مستشفى النور التخصّصي بمكة المكرّمة؛ عن إحصائية الحالات التي استقبلها مركز أمراض الكلى وضغط الدم خلال عام 2020 الماضي.

وأكد المستشفى أن مركز أمراض الكلى استقبل 65204 حالات مرضية تنوّعت ما بين 47866 جلسة غسيل دموي، و644 جلسة غسيل بريتوني منزلي مع مراقبتها عن بُعد، كما بلغ عدد الحالات التي تمّ استقبالها في عيادة أمراض الكلى 4233 مراجعاً.

وأشار مدير مركز الكلى وضغط الدم الدكتور عبدالرحمن مليباري؛ إلى أن مركز غسيل الكلى بمستشفى النور التخصّصي يقدم خدماته وفق أحدث معايير الجودة والسلامة ويعد واحداً من أكبر المراكز المتخصّصة في أمراض الكلى في المملكة العربية السعودية والذي يتضمن قسمَي الديلزة الدموية والديلزة البريتونية بسعة سريرية تبلغ 75 سريراً وقسم العيادات الخاصّة بأمراض الكلى وعددها (2) ويعمل يومياً لاستقبال مرضى الكلى المعالجين بالطرق المحافظة، ويتابع في العيادة ما يقارب 1500 مريض؛ منهم نحو 75 مريض زراعة كلى؛ حيث يوجد برنامج خاص لتحضير مرضى الفشل الكلوي والتنسيق لهم لإجراء زراعة الكلى في المراكز المتخصّصة داخل المملكة أو خارجها.