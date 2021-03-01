ألمانيا: تصرفات الحوثيين طائشة وتزيد خطورة الأوضاع

أدانت إطلاق الصواريخ على التجمعات السكانية بالمملكة

أدانت ألمانيا، اليوم، هجمات الحوثي على المراكز المدنية، واصفة إياها بالتصرفات الطائشة.

وقال مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الألمانية كريستيان باك: إطلاق الصواريخ البالستية على التجمعات السكانية المدنية كما حصل في الرياض يوم السبت الماضي أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر": أعمال العنف الطائشة لا تخدم أي غرض مشروع ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير.

ودعا المسؤول الألماني إلى العودة إلى التفاوض، قائلاً: ما يحتاجه اليمن هو العودة إلى الدبلوماسية.