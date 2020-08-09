الإمارات تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا

مجموع حالات الإصابة بات 62.525 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 62.525 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 357 وفاة، مشيرة إلى شفاء 323 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.568 حالة.