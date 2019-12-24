شرف الدين: عودة "بن لادن" للاتحاد إشاعة.. و"سيارة" حرمت الأهلي من المولد

وضع النادي غير مطمئن.. وعناصره المحلية الأضعف

كشف عبدالله شرف الدين المشرف العام على الفريق الأول بنادي الاتحاد سابقاً عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن عودة صالح بن لادن لدعم النادي، وأجاب شرف الدين في حديث خاص لـ"سبق" عن الاستفسارات التي تهم المدرج الاتحادي في ظل ما يشهده النادي من أزمات مالية وإدارية عصفت به وجعلته ضمن الأندية المهددة بخطر الهبوط، ووجه رسائل للمدرج والإعلام وإدارة النادي الحالية وفتح العديد من الملفات وفيما يلي نص الحوار:

* ماصحة عودة صالح بن لادن لدعم نادي الاتحاد ؟

_ما يتم تداوله هذه الأيام حسب علمي غير صحيح ولا أعلم ما هو سر إشاعة مثل هذه الأخبار.

* مارأيك في مايحدث الآن لنادي الاتحاد ؟

- هذا الوضع لا يسر عدواً ولا صديقاً وأتمنى من إدارة النادي كشف الأوراق كاملة في اجتماع الجمعية العمومية لمناقشتها في ما يحدث.

* لو طلب منك وضع حلول عاجلة للأزمة القائمة ماذا ستقدم ؟

- لا أملك معلومات شاملة عما يدور داخل النادي لكي أَوضح وجهة نظري عن المشكلة ولا أستطيع الحكم، ومن الظلم الحكم دون معرفة كل التفاصيل.

* على الصعيد الفني كيف ترى الفريق؟

- نادي الاتحاد يحتاج وقفة صادقة من أعضاء الشرف وشفافية كاملة من الإدارة مع الجماهير، كما يحتاج إلى جهاز فني متكامل ومازلت أنتظر هذه الحلول التي تراها إدارة النادي مع هذه الخسائر دون العمل على إيقافها.

*ما هو أكبر مأخذك على إدارة النادي الحالية؟

- وضع الاتحاد بشكل عام غير "مطمئن"

* ما رأيك في انسحاب اللاعبين السابقين عبدالله فوال والسويد من اللجنة الفنية؟

- لا أحد ينكر تاريخ النجمين الكبيرين فوال والسويد ولكن وضع لاعبين قدامى في الواجهة في هذه الفترة الحرجة ليس إلا "استهلاك إعلامي".

*تم تداول أخبار بيع عقود لاعبين اتحاديين عبر برامج رسمية هل تتوقع أنه إيعاز من الإدارة بالتمهيد للجماهير ؟

- أنا ضد التفريط في مكتسبات النادي من أجل سد ضائقة مالية مهما كانت مبرراتها.

*كم قدم أنمار الحائلي فترة تواجدكم ؟

- في البداية تواصلنا مع الجميع ولم يتقدم لنا أحد للدعم والمساندة ولكن بعد عدة جولات في الدوري وتصدرنا له وتأهلنا لنهائي كأس ولي العهد بدأ الدعم بمكافآت فوز.

* ماهي أبرز المشاكل التي واجهتكم خلال فترة إدارة الراحل مسعود ؟

- قضايا اللاعبين والالتزامات المالية على النادي لوكلائهم.

* لو طلب منك الدخول في لجنة اختيار اللاعبين هل توافق ؟

- أنا اتحادي و"عيوني " للاتحاد ولكن الوضع لا يسمح بجلب لاعبين قبل تصحيح الوضع المالي للنادي.

* كيف ترى عزوف الجماهير عن الحضور لمباريات الفريق؟

- أولاً لابد أن نسلم بأن جمهور الاتحاد هو الجمهور الأوفى ولكن بعد النتائج السلبية طبيعي أن ترى العزوف طالما لم يجد المشجع مروداً فنياً في الملعب.

* ما هي قصة استعادة فهد المولد قبل التوقيع لفريق الأهلي بلحظات ؟

- صحيح كان هناك مفاوضات بين فهد المولد والنادي الأهلي في تلك الفترة بسبب عدم تقديم له عرض يناسبه قبل حضورنا وفي آخر لحظة تم ثنيه عن التوقيع للنادي الأهلي وقدمت له هدية خاصة عبارة عن سيارة "بورش صفراء".

* ما رأيك في خامة العنصر المحلي في نادي الاتحاد ؟

- للأسف نعتبر الأضعف بين الأندية ولا يليق بنادي الاتحاد أن لا يخرج في السنوات الأخيرة لاعب "سوبر" سوى سعود عبدالحميد، كما أن البنية ضعيفة جداً مقارنة ببقية الأندية، وهذا إهمال تراكمي للفئات السنية.

* ما هي رسالتك للإعلام الاتحادي.. والجمهور ؟

- الإعلام الاتحادي إعلام مؤثر على مستوى الرياضة وليس فقط على مستوى المدرج الاتحادي فقط، والحمد لله بدأ الالتفاف حول الكيان، وأما رسالتي للجماهير الاتحادية فهي ادعموا الكيان وأنا متأكد أن الهيئة لن تترك الاتحاد يسير للمجهول.