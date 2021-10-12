"الحياة الفطرية" يسيطر على أسد طليق في مدينة الخبر

تم التعامل معه وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء

‏سيطر ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أسد طليق في مدينة الخبر، بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع.

وأوضح المركز أنه تم التعامل مع الأسد وتخديره، ونقله إلى مركز الإيواء، تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، مشيراً إلى أن السيطرة تمت دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن.