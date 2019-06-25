بالفيديو.. أمريكي شاهد "وشقًا ضخمًا": "ما هذا المخلوق؟

حيوان يشبه القطط هاجم أمًا وطفلتها وقتلته الشرطة

أدخلت سلطات ولاية إلينوي الأمريكية أمًا وطفلتها المستشفى، بعدما هاجمهما وشق ضخم بمخالبه وأنيابه، وتسبب لهما بجروح وخدوش، وقد اضطرت الشرطة إلى قتل الوشق بعد خروجه عن السيطرة.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام أمريكية، إن الحادث وقع الساعة 11 صباح الأحد الماضي، في مدينة بلومنجتون بولاية إلينوي، عندما هاجم وشق ضخم طفلة عمرها 6 سنوات، وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلتها من بين مخالبه وأنيابه، هاجمها الوشق، وأصاب الاثنتين بجروح وخدوش، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى.

وفي شريط الفيديو الذي التقطه الجيران، يظهر صوت رجل وهو يقول: "ما هذا المخلوق؟.. إنه يتجول في الجوار" وترد عليه امرأة: "كأنه قط ضخم .. اتصل برقم الطوارئ 911".

وتنقل الصحيفة عن شبكة "سي بي إس": أنه تم استدعاء الشرطة وموظفي رعاية الحيوان في بلومنجتون، وقد حاولوا صيد الوشق، لكنه كان شرسًا وخارجًا عن السيطرة، ما اضطر الشرطة إلى إطلاق النار عليه.

وأعلنت الشرطة أن الأم وطفلتها بخير، وتم استدعاء صاحب الوشق وهو أحد سكان المنطقة، وتحرير عدة مخالفات ضده بسبب حيازة حيوان مفترس دون تصريح وقيام الحيوان بالاعتداء على الجيران.

جدير بالذكر، أن الوشق حيوان مفترس يشبه القطط في هيئته الخارجية، ويمتاز بأذنيه الطويلتين، وهو من الثدييات من عائلة السنوريات، حسب "الموسوعة العربية الشاملة"، ومن أكثر المناطق التي ينتشر بها الوشق هي الهند وإيران وأفريقيا، ويعيش ما بين 12 إلى 17 عامًا، ويتراوح حجم الوشق ما بين 60 إلى 120 سنتيمترًا، ويسمى الوشق العربي بالعديد من الأسماء الأخرى والتي منها العناق، والكراكال، و القرقول، وأم ريشات.