ولي العهد يلتقي "السيسي" و"البرهان" و"السراج" و"رشيد" و"عمران خان"

على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة المنعقدة في قصر الصفا بمكة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرّمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، إضافة إلى استعراض العلاقات السعودية - المصرية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرّمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر.

والتقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرّمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان والوفد المرافق لرئيس حكومة الوفاق الليبي.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الأمير رشيد بن الحسن رئيس وفد المملكة المغربية وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرّمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله الغريري.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء باكستان عمران خان، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرّمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، والوفد المرافق لرئيس وزراء باكستان.