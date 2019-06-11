رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق 22 أغسطس

أعلنت رابطة دوري المحترفين مواعيد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وقالت اللجنة في تغريدة:

"مواعيد بداية مباريات الموسم الرياضي 2019-2020:

الدوري السعودي للمحترفين: الخميس 22 أغسطس.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: الثلاثاء 20 أغسطس".

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11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 09:47 PM

رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق 22 أغسطس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت رابطة دوري المحترفين مواعيد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وقالت اللجنة في تغريدة:

"مواعيد بداية مباريات الموسم الرياضي 2019-2020:

الدوري السعودي للمحترفين: الخميس 22 أغسطس.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: الثلاثاء 20 أغسطس".

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