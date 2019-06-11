رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق 22 أغسطس

أعلنت رابطة دوري المحترفين مواعيد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
وقالت اللجنة في تغريدة:
"مواعيد بداية مباريات الموسم الرياضي 2019-2020:
الدوري السعودي للمحترفين: الخميس 22 أغسطس.
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: الثلاثاء 20 أغسطس".
أعلنت رابطة دوري المحترفين مواعيد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
وقالت اللجنة في تغريدة:
"مواعيد بداية مباريات الموسم الرياضي 2019-2020:
الدوري السعودي للمحترفين: الخميس 22 أغسطس.
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: الثلاثاء 20 أغسطس".