البنك المركزي السعودي: الأوراق النقدية والعملات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد ستستمر في التداول

أكد البنك المركزي السعودي أن الأوراق النقدية والعملات من كل الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

جاء ذلك في تغريدة للبنك المركزي السعودي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".