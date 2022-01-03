"التحالف": الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت 5 طائرات مُسيَّرة أُطلقت باتجاه المملكة

أضاف: نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.

وأوضحت قيادة قوات التحالف أن المسيرات أطلقت من العاصمة صنعاء، مضيفة: "نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".

وأضافت: الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي.

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03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 11:07 PM

أضاف: نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها

"التحالف": الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت 5 طائرات مُسيَّرة أُطلقت باتجاه المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.

وأوضحت قيادة قوات التحالف أن المسيرات أطلقت من العاصمة صنعاء، مضيفة: "نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".

وأضافت: الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي.

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