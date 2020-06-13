لجنة مشتركة تضبط مخالفات وتتابع إجراءات واحترازات كورونا بـ"شفا الطائف"

تطبيق لائحة التباعد الجسدي والحد من التجمعات ومنع التكدس وعدم لبس الكمامات

تصوير ماجد عسيري: قامت مساء اليوم السبت اللجنة المشتركة بمحافظة ‫الطائف ممثلة بالفريق الميداني المكون من شرطة المحافظة (الضبط الإداري)، والأمانة ممثلة ببلدية الشفا الفرعية، بجولات استباقية في الشفا لمتابعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا". ‏

وأسفرت الجولة التي قامت بها اللجنة المشتركة بمحافظة ‫الطائف عن ضبط عدد من المخالفات من البسطات العشوائية، وأيضًا متابعة المقاهي والمطاعم، ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي فيها، ومنع التكدس، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات.

فيروس كورونا الجديد

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13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 09:48 PM

تطبيق لائحة التباعد الجسدي والحد من التجمعات ومنع التكدس وعدم لبس الكمامات

لجنة مشتركة تضبط مخالفات وتتابع إجراءات واحترازات كورونا بـ"شفا الطائف"

سعود الدعجاني

الطائف

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تصوير ماجد عسيري: قامت مساء اليوم السبت اللجنة المشتركة بمحافظة ‫الطائف ممثلة بالفريق الميداني المكون من شرطة المحافظة (الضبط الإداري)، والأمانة ممثلة ببلدية الشفا الفرعية، بجولات استباقية في الشفا لمتابعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا". ‏

وأسفرت الجولة التي قامت بها اللجنة المشتركة بمحافظة ‫الطائف عن ضبط عدد من المخالفات من البسطات العشوائية، وأيضًا متابعة المقاهي والمطاعم، ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي فيها، ومنع التكدس، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات.

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فيروس كورونا الجديد

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