عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

وورلد ميتر: الوفيات تتخطى المليون و757 ألف وفاة

سجّل أحدث الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم، وفاة 1.757.703 أشخاص على الأقل بكوفيد-19 حول العالم.

وبحسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، اليوم السبت، استناداً إلى مصادر رسمية، جرى تسجيل 80.209.560 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 56.473.802 مصاب حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.