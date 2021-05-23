أمانة المدينة المنورة تنفذ 10 مشاريع للجسور والأنفاق لرفع مستوى كفاءة الطرق

تسهم في حل الكثير من الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين وتسهيل انسيابية الحركة

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تنفيذ حزمة من مشاريع الجسور والأنفاق في عدد من المواقع داخل المدينة المنورة، تمثلت في توسعة وتنفيذ 7 جسور، و3 أنفاق بأطوال إجمالية تقدر بأكثر من 6000 متر.

وأوضحت الأمانة أن معدل الإنجاز لتلك المشاريع تراوح ما بين 21% إلى 71%، مشيرة إلى أن بعض تلك المشاريع ستنتهي مطلع العام المقبل، بينما سينتهي البعض الآخر خلال عامي 1444هـ و1445هـ.

وشملت المشاريع توسعة جسر تقاطع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– مع وادي العزيزية بطول 167م، وتنفيذ نفق تقاطع سعد بن خيثمة -رضي الله عنه- مع طريق الأمير عبد المجيد بطول 580م، وتوسعة جسر تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وادي العاقول بطول 94م.

كما تضمنت أيضًا تنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بطول 689م، ونفق تقاطع طريق أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مع طريق الأمير عبدالمجيد بطول 805م، ونفق تقاطع خالد بن الوليد -رضي الله عنه- مع طريق سلطانة بطول 607م، بجانب تنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطول 836م، ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز 25م.

بالإضافة إلي تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ جاءت المرحلة الأولى بطول 786م، والمرحلة الثانية أيضًا بطول 786م.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تنفيذ تلك المشاريع سيسهم في حل الكثير من الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين وتسهيل انسيابية الحركة في الشوارع، ورفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات، والتسهيل على السكان والزوار ومستخدمي تلك الطرق.