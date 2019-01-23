مدير الأمن العام يمنح العقيد بدر آل سعود نوط المعلم لتميزه في التدريس

أصدر مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بمنح العقيد المظلي الدكتور بدر بن سعود آل سعود، نوط المعلم لتميزه في التدريس بالوحدات التدريبية في الأمن العام طوال السنوات الماضية.





وكان العقيد بدر آل سعود قد مُنح قبل ذلك نوط الرامي لتفوقه في الرماية، ونوط الأمن خلال فترة عمله في الشرطة.