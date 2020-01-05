تفاعل كبير من زوار مهرجان الحمضيات الرابع بمعرض "هيئة الحريق"

تضمّنت المشاركة على مصلى متنقل ومنصة توعوية

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق، في مهرجان الحمضيات الرابع، من خلال معرض توعوي، شهد تفاعلاً كبيراً من الزائرين، تخلله تقديم الهدايا والضيافة.

وفعَّلت الهيئة في مقر المهرجان، المصلى المتنقل، والمنصة التوعوية لعرض منتجات الرئاسة المرئية.

جاء ذلك في إطار الجهود التوعوية والتوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بمتابعة من فضيلة مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.