عمدة مدينة أوكرانية يحفر 615 قبرًا لإجبار السكان على البقاء بمنازلهم: حياة أو موت

مع تجهيز ألفي كيس عازل في المدينة الصناعية التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة

حيلة عجيبة وغريبة، لجأ إليها بوريس فيلاتوف، عمدة دنيبرو في أوكرانيا، لإجبار المواطنين في البلدية على التزام منازلهم تجنبًا لانتشار وتفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ حيث أمر بحفر القبور، كخطوة مرعبة لالتزام المنازل.

ووفقًا لموقع "يورونيوز"؛ فإن عمدة دنيبرو، أمر بحفر ما مجموعه 615 قبرًا في عدة مقابر، مع تجهيز ألفي كيس عازل، في هذه المدينة الصناعية التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة والواقعة وسط شرق أوكرانيا؛ لتشجيع الناس على التزام العزل بسبب انتشار وباء كوفيد-19؛ مشيرة إلى أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا؛ خاصة أن مدينة دنيبرو التي يحكمها فيلاتوف، لم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة بسبب الوباء.

وأشارت إلى أن العمدة بوريس فيلاتوف، أطلق المبادرة بهدف التزام المواطنين لمنازلهم؛ حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "إلى أولئك الذين لم يدركوا بعد، نحن نستعد للأسوأ، تم حفر 600 مقبرة لضحايا الفيروس التاجي المحتملين، وتم شراء ألف كيس بلاستيك سميك لتخزين الجثث".

وأضاف عمدة المدينة: "إنها مسألة حياة أو موت، دون أي مبالغة"؛ مشيرًا إلى فرض غرامة على المخالفين ولمن لا يلتزم بالعزل، تصل إلى 17 ألف هريفنيا "570 يورو"؛ حيث تُعَد الغرامة مبلغًا كبيرًا في هذا البلد الذي يعتبر واحدًا من أفقر البلاد في دول أوروبا.

وكانت آخر إحصائية لعدد ضحايا الفيروس -حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية- ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 1462 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 45 حالة وفاة؛ بينما تعافى من الفيروس 28 حالة.