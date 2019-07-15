المركز العربي للإعلام المتخصص لذوي الإعاقة ينظم مؤتمره الثالث بالقاهرة

اختيار "الموسى" رئيساً شرفياً دائماً له

نظم المركز العربي للإعلام المتخصص لذوي الإعاقة مؤتمره الثالث في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من 3 - 6/ 7/ 2019م، وكان الموضوع الرئيس للمؤتمر هو: "صورة المرأة ذات الإعاقة في الإعلام والسينما".

وقدمت في هذا المؤتمر العديد من أوراق العمل والأبحاث والدراسات، وقد تولى الدكتور ناصر بن علي الموسى من السعودية التعقيب والتعليق على هذه الأوراق والأبحاث والدراسات، كما رأس معظم جلسات المؤتمر، وتم اختياره رئيساً شرفياً دائماً للمركز.

وبدلاً من أن يخرج المؤتمر كالعادة بتوصيات تقليدية اقترح الدكتور "الموسى" على المشاركين أن يتبنوا مشروعين إعلاميين مهمين؛ الأول بعنوان: "تحسين صورة المرأة العربية ذات الإعاقة في الإعلام والسينما"، أما الثاني فهو بعنوان: "تطويع برامج التصميم الداخلي لصالح الأطفال ذوي الإعاقة البصرية"، بحيث يتضمن كل مشروع على حدة فكرة موجزة عن المشروع وأهدافه، والمنطلقات والمرتكزات التي يقوم عليها، والآليات اللازمة لتنفيذه، والميزانية الخاصة بتغطية تكاليفه، بالإضافة إلى الإطار الزمني الذي بموجبه يتم تفعيله.

وقد استحسن المشاركون فكرة المشروعين، وأجمعوا على أهميتهما، وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور عبدالباسط عزب الرئيس التنفيذي للمركز لإعداد المشروعين، ومتابعة خطوات تنفيذهما، على أن يتم تقييم النتائج في المؤتمر الرابع.