"إغاثي الملك سلمان" ينظم رحلات ترفيهية لـ420 طفلاً يتيماً في اليمن

من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلات ترفيهية لـ420 يتيماً من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى، ضمن مشروع "لست وحدك" لرعاية أسر الأيتام في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار برامج الخدمة الاجتماعية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.