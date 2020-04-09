"مدني حائل" يدعو إلى التفاعل مع وسم #سلامتك_بمنزلك_غايتنا

يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى السلامة في ظل الظروف الراهنة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، إلى التفاعل مع الوسم الذي أطلقته المديرية العامة للدفاع المدني #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، الهادف إلى الإسهام في رفع مستوى السلامة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، أهمية المشاركة المجتمعية؛ خاصة أن الأسرة تجتمع في المنزل تنفيذًا للتوجيه الكريم القاضي بمنع التجول للوقاية من جائحة كورونا.

وأشار إلى أهمية توعية الأسر من مواطنين ومقيمين، بأسباب وقوع الحوادث وطرق الوقاية منها خاصة حوادث الحريق، التي تشكل الرقم الأكبر في معدلات الحوادث اليومية وما ينتج عنها من أضرار.

ودعا "الركيان" الجميع إلى الاستفادة من المواد الإعلامية التي تقدم على منصات الدفاع المدني، حاثًّا الأطفال على المشاركة في المسابقات اليومية التي ترسّخ في أذهانهم مفهوم السلامة وتنمي مداركهم للسلوك الآمن حين وجودهم في المنزل.