شاهد.. الباحة على عرش "مدرستي تبرمج" والتميز عنوان مدرسة و6 معلمات

"الزهراني": حريصون على مضاعفة الجهود والارتقاء بالمسيرة التربوية والتعليمية

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، جائزة الإدارة الأكثر تفعيلاً في مسابقة "مدرستي تبرمج" ضمن منصة مدرستي على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك خلال إعلان النتائج في الحفل الختامي لمسابقة "مدرستي تبرمج 2021م" في مرحلتها الأولى الذي أقامته الوزارة برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ امس الخميس، فيما حققت متوسطة سودة القرشية بنخال الفيض المدرسة الأكثر تفضيلاً.

كما حققت 6 معلمات من "تعليم الباحة" تميزاً ضمن المعلمات الأكثر تفعيلاً، وهن: المعلمة زهرة بنت محمد عبدالهادي الغامدي من متوسطة عمرة بنت معاوية الأنصارية بالعسلة، والمعلمة سارة عبدالله الغامدي من ابتدائية فاطمة بنت المجلل العامرية ببيدة، والمعلمة سلوى علي صالح الغامدي من ابتدائية فاطمة بنت عبدالملك بن مروان بالفرح، والمعلمة مريم سعيد الغامدي من ابتدائية الطفولة المبكرة بالعسلة، والمعلمة نجود سعيد الغامدي من متوسطة عفراء بنت عبيد الأنصاري بالغانم، والمعلمة هدى محمد الزهراني من متوسطة خولة بنت الازور لتحفيظ القرآن الكريم ببني سار.

ورفع المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمونه من دعم وتشجيع للعلم والتعليم في المملكة وللأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على مساندته الدائمة، ولوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تكريمه و على دعمه واهتمامه بالتعليم في المنطقة، مشيراً إلى أن ثمرة هذا الإنجاز تعود بعد توفيق الله إلى متابعة ودعم وتشجيع أمير منطقة الباحة، الدائم والمتواصل لأبنائه وبناته منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة.

وأكد حرص المسؤولين بتعليم المنطقة على مضاعفة الجهود للعمل على تحقيق تطلعات الأمير في الارتقاء بالمسيرة التربوية والتعليمية في المنطقة التي تشق طريقها بجدارة نحو التطور من خلال تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية. وتحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة من هذا التوجه الاستراتيجي، عبر تبنيها لمفهوم المعرفة الرقمية وتمكينه، ونتيجة لتمتّع المملكة بأسرها ببنية رقميّة قويّة أسهمت في تسريع عمليّة التحول الرقمي التي تنادي بها رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد بيئة علميّة إبداعيّة تنافسيّة في عالم التقنية والبرمجة، تهيئ الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة، والدخول في المنظومة العالميّة المعرفيّة؛ لتحقيق التنمية الوطنيّة المستدامة وتطبيق أحدث النظريات التربوية واستثمار المستجدات العالمية في الميدان التعليمي والتقني والتجهيزات المدرسية بما يؤهلها للتميز والإبداع بإذن الله تعالى.

وأوضح "الزهراني" أن تحقيق هذا الإنجاز يسجل باسم منسوبي ومنسوبات "تعليم الباحة" كافة، من قيادات تعليمية وإدارية ومعلمين ومعلمات وطلابا وطالبات وأولياء أمور وثمرة للجهد والإخلاص والعمل التكاملي والمشترك من الجميع، مشيراً إلى أن الحصول على هذا الإنجاز سيكون نقطة انطلاقة قوية لمزيد من العمل والإنجازات مضاعفة طاقة الشغف والمنافسة لدى الطلاب عبر التعلّم الممتع و بناء الطلاقة الرقمية؛ تمهيدًا لصناعة مستقبل رقمي فاعل يتسم بالبحث والاكتشاف والابتكار وتعزيز مبدأ المشاركة بين الطالب وولي أمره ومعلمة.

وبارك المدير العام للتعليم في ذات السياق للمعلمات الفائزات ولجميع منسوبي ومنسوبات "تعليم الباحة" هذا الإنجاز، وعزا ذلك إلى ما يزخر به الميدان التربوي من كوادر تعليمية وإدارية تستطيع بمواهبها ومهاراتها التعليمية والإدارية والتقنية التي تحقق التميز في مختلف المنافسات والمحافل على مستوى المنطقة والمملكة، مقدماً شكره لجميع أعضاء لجنة مسابقة "مدرستي تبرمج" من "تعليم الباحة" على ما بذلوه من جهد، وما قدموه من جهود في سبيل تحقيق هذا الإنجاز الذي يترجم استمرار تميز تعليم المنطقة في مختلف المجالات.