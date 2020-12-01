٣ مطارات سعودية ضِمن قائمة الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط وإفريقيا

استنادًا لإجراءاتهما الاستباقية وإلزامهما الركاب باحترازات "كورونا"

صنفت قائمة "Safe Travel Barometer" ثلاثة مطارات سعودية ضِمن قائمة الـ10 الأوائل لأكثر المطارات أمانًا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المركز الرابع في المنطقة بعلامة 4 من 5، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض جاء في المركز السادس بعلامة 3.9، ومطار الملك فهد الدولي في المركز العاشر بعلامة 3.8.

وحقق مطارا أبو ظبي الدولي ودبي الدولي المركزين الأول والثاني في المنطقة بعلامة 4.5 من 5.

وتُعد شبكة "Safe Travel Barometer" قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

واستند التحقيق إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المطاران لتحسين تجربة المسافرين بإلزام الركاب: ارتداء كمامات الوجه، والقفازات التي تُستخدم لمرة واحدة، إلى جانب عمليات تطهير متكررة لمبنى الركاب، والسلالم المتحركة، والأماكن العامة المشتركة.