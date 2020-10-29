الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يسعى إلى تأجيل نهائي دوري الأبطال

بعد طلب الجانب المصري عدم إقامته مطلع الشهر المقبل

يسعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، إلى يوم 27 نوفمبر، بعد طلب الجانب المصري عدم إقامته مطلع الشهر المقبل لأسباب أمنية.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، الخميس، أن النهائي سيكون في ملعب برج العرب يوم 27 بدلاً من 6 نوفمبر، حتى يتمكن الأمن في مصر من تأمين الانتخابات البرلمانية.

ومن المتوقع أيضاً لعب مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بحسب مصادر قريبة من صناع القرار في «كاف».