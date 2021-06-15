تفجير انتحاري يودي بحياة 10 صوماليين على الأقل في مقديشو

استهدف معسكرًا للجيش ..ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنه

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، اليوم (الثلاثاء) في تفجير انتحاري في معسكر للجيش بالعاصمة مقديشو، بحسب ما نقلت "رويترز" عن ضابط في الجيش الصومالي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، لكن حركة الشباب المتشددة كثيرًا ما تنفذ تفجيرات في الصومال.