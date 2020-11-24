أمير تبوك يستقبل السفير الكيني ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"أوقيقو" نوَّه بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم سفير جمهورية كينيا لدى السعودية بيتر أوقيقو، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما عبَّر السفير الكيني عن شكره لأمير المنطقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.