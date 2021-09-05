وكيل "الصحة" المساعد: ليس من الحكمة أن تلغي موعد ابنك لأنك تبحث فقط عن "فايزر"!

أكّد أنه و"مودرنا" نفس التقنية والمنشأ.. ونتائج الفعالية والسلامة لهما متطابقة

أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن لقاح استرازينيكا غير مجاز حاليًّا لمن هم دون سن ١٨ سنة، مؤكدًا أنه ليس من الحكمة أن تلغي موعد ابنك أو بنتك للجرعة الثانية لأنك تبحث فقط عن فايزر!

وتفصيلًا قال الدكتور عسيري: إنه "‏ليس من الحكمة أن تلغي موعد ابنك أو بنتك للجرعة الثانية لأنك تبحث فقط عن فايزر!".

وأكد أن لقاحَيْ فايزر ومودرنا نفس التقنية والمنشأ ونتائج الفعالية والسلامة لهما متطابقة، وليس لأحدهما تفضيل على الآخر إطلاقًا.

وأشار إلى أن لقاح استرازينيكا غير مجاز حاليًّا لمن هم دون سن ١٨ سنة.

