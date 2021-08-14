﻿صحيفة "يونانية": "دييغو كوستا" رفض الانضمام لـ"الهلال"

كشفت تقارير صحفية يونانية، أن المهاجم الإسباني ذا الأصول الأمريكية الجنوبية "دييغو كوستا"، قد رفض عرضًا للانضمام لنادي الهلال السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "sport-fm" اليونانية؛ فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، قد وافق على الانضمام لأتليتكو مينيرو البرازيلي.

وظل اللاعب نحو 8 أشهر بلا نادٍ، قبل أن يوافق على عرض النادي البرازيلي الذي سينتقل إليه مدة موسمين.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب رفض عروضًا من بشكتاش التركي والهلال السعودي والريان القطري، ووافق على الانضمام لبولونيا، قبل أن يتراجع النادي الإيطالي في قراره.

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14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 02:34 PM

﻿صحيفة "يونانية": "دييغو كوستا" رفض الانضمام لـ"الهلال"

محمد السيّد

الرياض

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كشفت تقارير صحفية يونانية، أن المهاجم الإسباني ذا الأصول الأمريكية الجنوبية "دييغو كوستا"، قد رفض عرضًا للانضمام لنادي الهلال السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "sport-fm" اليونانية؛ فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، قد وافق على الانضمام لأتليتكو مينيرو البرازيلي.

وظل اللاعب نحو 8 أشهر بلا نادٍ، قبل أن يوافق على عرض النادي البرازيلي الذي سينتقل إليه مدة موسمين.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب رفض عروضًا من بشكتاش التركي والهلال السعودي والريان القطري، ووافق على الانضمام لبولونيا، قبل أن يتراجع النادي الإيطالي في قراره.

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