"كورونا" يرتفع بعدد إصاباته في المغرب إلى 131.228

تسجيل 30 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجَّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.663 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 131ألفًا و228 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت أنها سجلت أيضًا 30 حالة وفاة بالفيروس؛ ليرتفع العدد إلى 2.293.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 108 آلاف و687 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 20.248 حالة.