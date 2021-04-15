سكان الليث لوزير الصحة: متى يتم افتتاح مستشفى الـ12 عاماً؟

"صحة جدة" اعتمدت قبل نحو عامين 72 مليون ريال لتجهيزه وتأثيثه

تساءل أهالي محافظة الليث عن الأسباب التي حالت دون افتتاح المستشفى الجديد بالمحافظة، كل هذه السنوات رغم مرور نحو 12 عاماً على مراحل بنائه، لينتهي به المطاف مؤصد الأبواب دون الاستفادة منه؛ وهو السؤال الذي يدور في خلد السكان ويبحث عن إجابة.

وعلى الرغم من مرور سنوات عدةّ على الانتهاء من مشروع مستشفى الليث الجديد، بسعة 100 سرير، إلا أن افتتاحه كل هذه السنوات يحوطه الغموض، إذ لم يرَ النور بعد، وسط تساؤلات الأهالي عن أسباب تأخر تشغيله، لافتين إلى أن صبرهم نفد بعد كل هذه السنوات التي قضوها في انتظار التشغيل.

وكانت "صحة جدة" قد اعتمدت قبل نحو عامين 72 مليون ريال لتجهيز وتأثيث مستشفى الليث الجديد التابع لها، الذي تم الانتهاء من إنشائه قبل نحو أكثر من أربع سنوات بسعة 100 سرير، فيما لم يرَ النور بعد، على الرغم من أنه يخدم أكثر من 80 ألف نسمة في المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى جانب خدمته سالكي الطريق الدولي "جدة- جازان".

ولم يجد الأهالي مبرراً لوزارة الصحة في التأخر في افتتاح المستشفى الجديد؛ كيف لا وقد كلّف الدولة ملايين الريالات، موجهين سؤالاً لوزير الصحة عن أسباب عدم تشغيله ومعرفة ما إذا كانت هناك نية في تشغيله قريباً أم لا؟