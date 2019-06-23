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أشار إلى أنه ضد الحرب ومع إجراء محادثات

مكذّبًا النظام.. "ترامب": لم أحذر إيران من الهجوم الملغي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا.

وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.