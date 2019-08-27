وزير الخدمة المدنية يوجه بالسماح لموظفي وزارته بمرافقة أبنائهم في اليوم الدراسي الأول

بعث إيميلاً للموظفين عنونه بـ"أبناؤنا أولاً"

وجّه وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، بالسماح لموظفي وموظفات الوزارة بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي يوم الأحد القادم.

وفي بريد إلكتروني وجّهه للموظفين، واطلعت عليه "سبق" عَنْوَن الوزير رسالته بـ"أبناؤنا أولاً"، مبتدئاً رسالته بالتأكيد على إيمان الوزارة بأن الأبناء يمثلون ركيزة أولى في بناء المجتمع السعودي.

وقال في نص رسالته: "نؤمن في وزارة الخدمة المدنية بأن أبناءنا يمثلون ركيزة أولى في بناء المجتمع السعودي، وندرك أن الاستقرار الأسري وتعاضد أفرادها يمثل ركيزة أخرى في هذا البناء؛ وانطلاقاً من حرصنا على أن يحظى أبناؤنا المستجدون بما يستحقونه من الرعاية الاجتماعية والتربوية من قِبل أسرهم خلال يومهم الدراسي الأول؛ فيمكن للزميلات والزملاء الكرام أن يرافقوا أبناءهم وبناتهم في الصفوف الدراسية للروضة والتمهيدي والأول الابتدائي، وذلك يوم الأحد 2 محرم 1441هـ الموافق 1 سبتمبر 2019م؛ وضرورة التنسيق في ذلك مع المدير المباشر؛ على أن يكون الحضور للدوام قبل الساعة العاشرة والنصف 10:30 صباحاً".

واختتم الوزير "الحمدان" الرسالة بقوله: "مع أمنياتي الطيبة لأبنائنا وأسرهم الكريمة بعام دراسي سعيد ومفيد".