فرع "الإسلامية" بمكة ينظم ندوة "جهود المملكة في خدمة الحج"

يلقيها "السحيمي" و"العمر" بجامع فقيه

تنظم إدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ندوة بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحج والعمرة والحرمين الشريفين".

يلقي الندوة أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المدرس بالمسجد النبوي، أ. د صالح بن سعد السحيمي، وكبير موجهي الدعاة بالمدينة المنورة الشيخ سعيد بن هليل العمر، اليوم السبت، بعد صلاة المغرب، بجامع فقيه بحي العزيزية بمكة المكرمة.