برانكو: أخطاء الحكم هزمتنا .. لوشيسكو: سببان خلف البداية السيئة

اعتذر برانكو مدرب فريق الأهلي للجماهير على الخسارة من الهلال 2-4 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا عدة فرص لم نستغلها، كما أرى أن الحكم تسبب في ولوج هدفين لمرمانا أحدهما تسلل والآخر لم يكن خطأ للهلال فيه".
وأضاف: سنعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والاستعداد لمباراة الإياب.
من جانب آخر أبدى رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال ثقته في تأهل فريقه وقال بعد الانتصار:"أعتقد أننا اقتربنا من التأهل لكن الأمور لم تُحسم بعد".
وأضاف: سنسعى للفوز في أي ملعب سنلعب فيه بغض النظر عن المنافس.
وأشار لوشيسكو إلى أنه سيسعى في المباراة المقبلة على التركيز من البداية، وقال: "الهلال لم يبدأ المباراة بشكل جيد بسبب الرطوبة والضغط الجماهيري، ولكن الفريق تدارك الأمر في الوقت المتبقي من المباراة، ولذلك استحق الفوز".
في حديث لمدربي الأهلي والهلال عقب المباراة
اعتذر برانكو مدرب فريق الأهلي للجماهير على الخسارة من الهلال 2-4 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا عدة فرص لم نستغلها، كما أرى أن الحكم تسبب في ولوج هدفين لمرمانا أحدهما تسلل والآخر لم يكن خطأ للهلال فيه".
وأضاف: سنعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والاستعداد لمباراة الإياب.
من جانب آخر أبدى رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال ثقته في تأهل فريقه وقال بعد الانتصار:"أعتقد أننا اقتربنا من التأهل لكن الأمور لم تُحسم بعد".
وأضاف: سنسعى للفوز في أي ملعب سنلعب فيه بغض النظر عن المنافس.
وأشار لوشيسكو إلى أنه سيسعى في المباراة المقبلة على التركيز من البداية، وقال: "الهلال لم يبدأ المباراة بشكل جيد بسبب الرطوبة والضغط الجماهيري، ولكن الفريق تدارك الأمر في الوقت المتبقي من المباراة، ولذلك استحق الفوز".