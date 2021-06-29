نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة

عجز عن تحقيق الإقبال نفسه الذي حصل عليه في الخارج

أصبح طراز بي إم دبليو i3 على وشك الاختفاء من الولايات المتحدة، بعد إعلان الماركة البافارية عن وقف الطرح بأمريكا، بداية من يوليو المقبل.

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن طراز i3 من بي إم دبليو يعتبر الطراز الكهربائي الأعلى إقبالاً بين سيارات الماركة الألمانية خارج أمريكا، مما دفعها للإعلان العام الماضي عن رفعها لمعدل الإنتاج بحلول 2021 الجاري لتتمكن من تغطية طلبات حجزه.

ولم ينل الطراز i3 الإقبال نفسه داخل الولايات المتحدة، بعد الكشف عن تقرير يفيد بأن طلبات شراء الطراز بأمريكا وصلت لأقل مستوياتها منذ 12 شهر خلال يونيو الجاري.

ووفق "موتور وان"؛ تؤدي هذه المؤشرات لإنهاء تصنيع الطراز بشكل نهائي من كل الأسواق على نطاق دولي بحلول 2022 مع التراجع في معدل الطلبات للحجز في دول أخرى كما هو الحال بأمريكا.