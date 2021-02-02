"المواصفات" تُعلن تطبيق متطلبات لائحة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

تزامناً مع إعلان وزارة الطاقة اكتمال الترتيبات النظامية والفنية مع مختلف الجهات

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن بدء تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة؛ وذلك تزامناً مع إعلان وزارة الطاقة عن اكتمال الترتيبات النظامية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، سيتم تطبيقها إلزاميا على (الألواح الشمسية، العاكس الكهربائي، صندوق التجميع، وغيرها من منتجات وأنظمة الطاقة الشمسية)، مشيرة إلى أن اللائحة حددت عدداً من المتطلبات الخاصة بالسلامة من بينها مكافحة الحريق والتوافق الكهرومغناطيسي في أنظمة الطاقة الشمسية ومتطلبات السلامة الكهربائية ومتطلبات حماية مكونات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كما حددت اللائحة إجراءات تقويم المطابقة لتلك المنتجات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك والإسهام في حماية البيئة.

وألزمت هيئة المواصفات الموردين والمصنعين بالحصول على شهادة المطابقة الوطنية IECEE قبل السماح بتداولها في الأسواق، وكذلك تسجيلها في منصة سابر الإلكترونية، بالإضافة إلى وجود بطاقة البيانات الإيضاحية التي تمكن المستهلك من الاطلاع على جميع تفاصيل المنتج، وإرشادات الاستخدام، والتحذيرات.

وبيّنت أن اللائحة الفنية لمواصفات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنودها أو حتى الإعلان عنها، حيث يترتب على ذلك تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

وشددت على أن عدم استيفاء المنتج هذه اللائحة سيكون سبباً كافياً لسلطات مسح الأسواق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، وذلك في أربع حالات وهي: عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، عدم توفر أو اكتمال الوثائق الفنية، وعدم توفر أو اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

يُذكر أن تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لمواصفات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، يأتي في إطار جهود منظومة العمل الحكومية لإعداد التشريعات الفنية الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتتشارك في هذا العمل الوطني، عدة جهات بقيادة وزارة الطاقة وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.