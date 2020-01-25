إنهم يسقطون موتى.. مشاهد مخيفة لضحايا "القاتل كورونا" في شوارع الصين

عبر فيديو تناقله رواد التواصل.. الفيروس يضرب بلا رحمة والسلطات تشدّد الإجراءات

هل هذه الفيديوهات حقيقية؟ وهل فعلًا يسقط الناس في الشوارع موتى أو منهارين بسبب فيروس "كورونا القاتل" الذي ضرب الصين، وتسبب بموت 41 شخصًا في الصين؛ حسب ما أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة لأشخاص وهم ينهارون في شوارع مدينة ووهان، وهي بؤرة فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة العشرات، وسط مخاوف من تحوله إلى وباء.



وأظهرت عشرات الفيديوهات أشخاصًا يفترشون الأرض في الشوارع ومحطات وسائل النقل العمومية، في ووهان عاصمة إقليم هوبي، بعد فقدانهم وعيهم نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما يهرع لهم المسعفون محاولين إبعاد المواطنين عن المكان وتوزيع الكمامات عليهم.



وأعلنت الصين أن 41 شخصًا تُوُفُّوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما أُصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى الدول لتشديد الإجراءات بهدف منع انتقال الفيروس إليها.



ويعتقد مسؤولو الصحة الصينية أن الفيروس بدأ أصلًا في سوق في ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.



وأغلقت السلطات بشكل فعلي مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، التي يقطنها 11 مليون نسمة. وألغيت تقريبًا كل الرحلات في مطار ووهان.



وقالت السلطات الصحية في هوبي، يوم السبت: إنه يجري علاج 658 شخصًا أصيبوا بالفيروس؛ منهم 57 في حالة خطيرة.



وأثار فيروس كورونا الجديد حالة من القلق؛ لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه؛ مثل مدى خطورته، ومدى سهولة انتقاله بين البشر. ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتًا في بعض الحالات.



وتشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والسعال. وقالت منظمة الصحة العالمية: إن معظم الوفيات من كبار السن، وإن كثيرين كانوا يعانون من أمراض أخرى.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين"، لكنها أحجمت عن إعلانه كوباء؛ وهو أثار قلقًا دوليًّا، ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميًّا.

